Neonata morta dopo il cesareo: 18 medici indagati a Canicattì

Il pm Chiara Bisso ha notificato l’avviso degli accertamenti tecnici irripetibili a tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati del caso

17 Giugno 2020 10:53

In 18 sotto finiti sotto inchiesta per la morte della piccola Sophie, la neonata deceduta dopo il cesareo e durante il trasferimento in ambulanza, dall’ospedale «Barone Lombardo» di Canicattì alla terapia intensiva neonatale del «San Giovanni di Dio» di Agrigento.Il pm Chiara Bisso ha notificato l’avviso degli accertamenti tecnici irripetibili a tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati del caso per potersi difendere e partecipare all’autopsia sul corpicino della neonata, che sarà eseguita domani.

