Nel catanese la giustificazione del Pusher ai carabinieri: "Non ho soldi, sono uscito per vendere droga"

L'uomo, trovato in possesso di 20 dosi di marijuana e sei grammi di cocaina, è stati posto agli arresti domiciliari

02 Aprile 2020 14:10

"Sono uscito per vendere lo stupefacente, sono senza soldi per la famiglia": così ha scritto sull'autocertificazione per l'emergenza Covid-19 per motivare l'uscita di casa un pusher di 46 anni. La 'giustificazione' è stata messa nero su bianco del documento consegnato ai carabinieri di Palagonia che lo avevano bloccato mentre vendeva droga a due 'clienti'. L'uomo, trovato in possesso di 20 dosi di marijuana e sei grammi di cocaina, è stati posto agli arresti domiciliari. (ANSA)

