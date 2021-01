Attualita 729

Nel 2021 non ci sarà nessun ponte durante i giorni di festa: ecco il calendario completo del nuovo anno

Primo maggio e Natale di sabato, il 25 aprile e Ferragosto di domenica

Redazione

02 Gennaio 2021 11:45

Nel 2021 ci saranno zero ponti durante le feste. In un anno che, si spera, regali più libertà a tutti. Fatto sta che, per gli amanti delle gite e del riposo nei fine settimana lunghi, il nuovo anno non offra certamente il meglio nel suo calendario. Di ponti, infatti, nemmeno l'ombra. Primo maggio e Natale di sabato, il 25 aprile e Ferragosto di domenica. Il calendario completo:Capodanno: 1 gennaio, venerdì

Epifania: 6 gennaio, mercoledì

Pasqua: 4 aprile, domenica

Pasquetta: 5 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì

Ferragosto: 15 agosto, domenica

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì

Natale: 25 dicembre, sabato

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì



