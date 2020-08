Cronaca 463

Nei centri per migranti gravi violazioni dei diritti dell'uomo, il Codacons presenta esposto anche a Caltanissetta

«Assistiamo da anni a una gestione fallimentare e criminogena degli hotspot e centri di prima accoglienza in Sicilia», afferma l’avvocato Carmelo Sardella

Redazione

28 Agosto 2020 08:09

Il Codacons ha presentato un esposto alle procure delle città siciliane con i maggiori centri di accoglienza, per le condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti. Il provvedimento arriva dopo la recente ordinanza emanata dal presidente delle Regione Siciliana, che stabiliva la chiusura degli hotspot in Sicilia, e la successiva impugnativa del governo.L'esposto riguarda le procure di Agrigento, Ragusa, Messina e Caltanissetta. Il Codacons denuncia «le gravi violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo, il sovraffollamento ed il trattamento inumano e degradante» nelle strutture di Lampedusa, Pozzallo e Messina, nel centro di prima accoglienza di Caltanissetta, nonchè il «pericolo concreto» che, «dalla condotta posta in essere dai rappresentanti dello Stato (ammassare negli hot spot regionali e cpa immigrati affetti dal coronavirus) ne sia già derivato il pericolo della diffusione della malattia a un numero indeterminato di persone, costituito non solo dagli ospiti degli hotspot».



«Assistiamo da anni a una gestione fallimentare e criminogena degli hotspot e centri di prima accoglienza in Sicilia», afferma l’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio legale Codacons Sicilia, «con la mancanza di salubrità e delle minime condizioni igienico sanitarie di tali strutture che ha ora ripercussioni dirette sul fronte della salute pubblica. Riteniamo, pertanto, necessario che le procure svolgano tutte le indagini del caso per accertare i fatti, alla luce delle ipotesi di reato di tortura, epidemia dolosa (o colposa), lesioni personali e maltrattamenti, nonchè l’eventuale sussistenza di manovre speculative».



Il Codacons ha presentato un esposto alle procure delle città siciliane con i maggiori centri di accoglienza, per le condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti. Il provvedimento arriva dopo la recente ordinanza emanata dal presidente delle Regione Siciliana, che stabiliva la chiusura degli hotspot in Sicilia, e la successiva impugnativa del governo.L'esposto riguarda le procure di Agrigento, Ragusa, Messina e Caltanissetta. Il Codacons denuncia «le gravi violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo, il sovraffollamento ed il trattamento inumano e degradante» nelle strutture di Lampedusa, Pozzallo e Messina, nel centro di prima accoglienza di Caltanissetta, nonchè il «pericolo concreto» che, «dalla condotta posta in essere dai rappresentanti dello Stato (ammassare negli hot spot regionali e cpa immigrati affetti dal coronavirus) ne sia già derivato il pericolo della diffusione della malattia a un numero indeterminato di persone, costituito non solo dagli ospiti degli hotspot».



«Assistiamo da anni a una gestione fallimentare e criminogena degli hotspot e centri di prima accoglienza in Sicilia», afferma l’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio legale Codacons Sicilia, «con la mancanza di salubrità e delle minime condizioni igienico sanitarie di tali strutture che ha ora ripercussioni dirette sul fronte della salute pubblica. Riteniamo, pertanto, necessario che le procure svolgano tutte le indagini del caso per accertare i fatti, alla luce delle ipotesi di reato di tortura, epidemia dolosa (o colposa), lesioni personali e maltrattamenti, nonchè l’eventuale sussistenza di manovre speculative».



Scontro tra 3 mezzi pesanti sulla Palermo-Catania: traffico bloccato all'altezza di Alimena

News Successiva Guasto alla condotta, oggi niente acqua a Caltanissetta e altri 11 comuni della provincia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare