Negozi vuoti e saracinesche abbassate: i commercianti del centro storico di Gela si riuniscono in comitato

Tante le proposte che avanza la categoria per far rinascere il salotto buono della città che sta morendo

Redazione

10 Novembre 2019 10:47

Si è costituito a Gela il collegio direttivo di coordinamento “Centro Storico Gela” di Confcommercio, indispensabile per dare voce ai commercianti di Corso Vittorio Emanuele, data la grave situazione di crisi del “ salotto della città” con botteghe sfitte e negozi vuoti.Alla presenza del Presidente Francesco Trainito e i vice Paolo Armando Grimaldi e Rocco D’Arma sono stati nominati nel direttivo: Responsabile, Paolo Armando Grimaldi, Coordinatore, lato Est Ennio Greco, Coordinatore, lato Ovest Antonio Psaila.

E’ stata l’occasione non solo per esporre le molteplici criticità del centro storico, ma anche l’opportunità di fare proposte da mettere in campo sinergicamente.

Le più importanti,

· Apertura delle attività commerciali del Centro Storico tutte le domeniche a partire dal 1° Dicembre al 5 Gennaio.

· Operazione “Parcheggia Gratis” , i punti vendita aderenti al circuito CSG Confcommercio, in occasione di un acquisto che superi i 25 Euro rilasceranno al cliente, un ticket che vale 1 ora di parcheggio, rimborsando al cliente la sosta a pagamento delle strisce blu (considerata esosa) Il ticket è circolare, ed è spendibile in qualsiasi parcheggio. L’obbiettivo è sviluppare gli acquisti nel centro storico, il consumatore si avvantaggerà di un portafoglio di “ticket” che gli permetterà soste agevoli e gratuite. La promozione del progetto avverrà tramite inserzioni su quotidiani, locandine esposte dagli associati, vetrofanie poste all’ingresso dell’esercizio “ Acquista Qui ti rimborsiamo la sosta”.

· Per il periodo Natalizio viene indetto il concorso “ La vetrina più Bella” dove una apposita commissione valuterà la vetrina più innovativa ed elegante tra quelle degli associati.

· Operazione “Natale in Musica”, anche quest’anno la Confcommercio di Gela offrirà la filo diffusione su tutto il Corso Vittorio Emanuele con gli auguri dei negozianti, rendendo lo shopping più piacevole.

· Nel riporre la fiducia alla Ghelas, con la promessa di aprire l’aria superiore del posteggio Arena per le festività Natalizie la Confcommercio si propone di chiedere all’amministrazione comunale di lasciare fruibile gratuitamente il posteggio fino al 6 Gennaio 2020.

Spero che queste piccole iniziative propositive, possano rinnovare la fiducia dei commercianti e portare più persone nel nostro Salotto della Città. Ne da notizia il Presidente FIPE , Paolo Armando Grimaldi



