Navigator per i centri per l'impiego, il coordinamento: "Attingere dalle graduatorie esistenti"

In merito all'imminente bando per i centri per l'impiego, i Navigatori siciliani avanzano una loro proposta per risparmiare tempo e denaro

14 Ottobre 2019 16:18

"Abbiamo saputo dell'imminente concorso che verrà bandito dalla Regione Siciliana – dichiara il coordinamento Navigator idonei siciliani. Ci preme sottolineare che l'assessore Scavone potrebbe, in economia e immediatamente, reclutare i funzionari per il CPI: l' articolo 12 comma 8 ter (e comma 3bis) della legge istitutiva del reddito di cittadinanza (legge 26/2019), infatti, autorizza le Regioni ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato nei Cpi anche attingendo da altre graduatorie di pubbliche amministrazioni. E noi – ribadisce il coordinamento - facciamo parte di una graduatoria valida ed efficace. Potrebbero assumerci anche domani stesso se volessero o bandire una selezione interna rivolta al bacino dei Navigator tutti (idonei e in servizio).



Inoltre, qualora l’assessore volesse bandire un concorso, anche sul presupposto dell'urgenza, chiediamo che almeno il 50%dei posti venga riservato a noi Navigator (idonei e già in servizio) poiché abbiamo già espletato ben due prove concorsuali (una per titoli ed una scritta) e quindi necessiteremmo di una sola ulteriore prova concorsuale con notevole risparmio di tempo e denaro pubblico.



Spiace non essere stati convocati in V Commisisone, nonostante la nostra richiesta di audizione. La nostra generazione, come sempre, viene tagliata fuori da tutto. Domani i sindacati e i deputati spenderanno una parola anche per noi Navigator o solo per gli ex sportellisti (con i quali non siamo per nulla in conflitto)? Auspichiamo – conclude il coordinamento - una soluzione che da una parte non faccia macelleria sociale ma dall'altra consenta anche a noi giovani che abbiamo già superato un concorso pubblico, di poterci costruire un avvenire”.

