Nave in rada a Porto Empedocle, 28 i migranti positivi al Covid. Musumeci: "Sono isolati. Sbaglia chi ci accusa di razzismo"

Il presidente della Regione interviene sui casi di coronavirus che si sono registrati a bordo della nave in rada a Porto Empedocle

Redazione

24 Giugno 2020 10:38

"Ventotto migranti positivi al Covid-19. Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare". E' quanto afferma il presidente della regione, Nello Musumeci. " Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte"

