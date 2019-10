Cronaca 156

Naufragio di Lampedusa: trovato un neonato abbracciato alla madre e i corpi di altre vittime

In fondo al mare i corpi di almeno 12 migranti che sono morti nell'ultima tragedia verificatasi a 6 miglia dalla costa

Redazione

15 Ottobre 2019 23:18

Trovato il barchino naufragato nei giorni scorsi a circa 6 miglia a sud da Lampedusa e inabissatosi a circa 60 metri di profondità. Almeno 12 i cadaveri individuati intorno, in fondo al mare. Tra questi una giovane donna con un bambino piccolo, un neonato di soli otto mesi. Secondo chi indaga è possibile che vi siano altri corpi in zona. Senza sosta le attività di ricerca della Guardia costiera che hanno utilizzato tutti i nuclei dei sommozzatori disponibili. In mare anche un robot subacqueo che ha ripreso il barchino e diversi cadaveri che, potrebbero anche essere sparsi più lontano rispetto al luogo individuato.

Le operazioni di recupero partiranno nei prossimi giorni: potrebbero essere necessari almeno tre giornate per ultimare questa delicata procedura di recupero. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella .



