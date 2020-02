Eventi 202

"Nativi digitali crescono...cittadini digitali diventano", concluso progetto all'istituto Caponnetto di Caltanissetta

Il progetto, realizzato nell'ambito del Pon, della durata di 30 ore, è stato rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria

Redazione

15 Febbraio 2020 17:00

Lo scorso 13 febbraio si è concluso il progetto PON “Nativi digitali crescono…cittadini digitali diventano - Insieme per pensare, insieme per creare: il pensiero computazionale per creare in digitale”, indirizzato agli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”. Il corso , della durata di 30 ore , ha avuto lo scopo di promuovere nei bambini l’apprendimento dei concetti base del pensiero computazionale nella consapevolezza che tale apprendimento può contribuire in modo significativo allo sviluppo delle abilità sociali di collaborazione e di comunicazione , del pensiero critico, della logica, con un impatto positivo nell’apprendimento in tutte le discipline.I giovani allievi, guidati dalle docenti Campione Adriana- in qualità di esperto- e Cordova Silvana -in qualità di tutor del corso- sono stati guidati a trovare una soluzione a problemi più o meno complessi nonché a inventare e realizzare un contenuto digitale, giungendo così ad alimentare il pensiero logico-sequenziale e il pensiero computazionale.

Partendo da un problema inedito, significativo, di difficoltà mirata , risolvibile attraverso l’interazione con i compagni, sono state proposte attività di tipo unplugged e plugged che hanno consentito agli alunni di esplorare e simulare i concetti chiave del pensiero computazionale in situazioni reali , connessi alla vita quotidiana.

Grande soddisfazione espressa dagli alunni stessi, dai loro genitori nonché dal Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Lomonaco e dalle insegnanti coinvolte.



