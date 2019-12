Cronaca 27

"Natale sicuro" a San Cataldo: più pattuglie sulle strade. Riflettori puntati sull'uso del telefonino da parte degli automobilisti

Così come stabilito nel corso dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, verranno predisposti una serie di servizi per controllare la città

Redazione

17 Dicembre 2019 20:48

In occasione delle festività natalizie la commissione straordinaria, così come stabilito nel corso dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha dato mandato al Dottor Angelo D'Ascola, di predisporre, di concerto col Comandante della polizia municipale, una serie di servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, programmando una maggiore presenza di pattuglie, automontate e appieclate. Saranno circoscritti all'essenziale i servizi interni, in modo da avere un maggior numero di personale da destinare ai servizi esterni, saranno previste modifiche al normale orario cii servizi e incentivata la reperibilità. Al fine di accrescere ulteriormente il senso di sicurezza immediata, percepita dal cittadino, le autovetture, all'imbrunire, attiveranno i lampeggianti per essere facilmente visibili in caso di necessità. Inoltre particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del commercio e alla detenzione illecita di artifizi pirotecnici, a salvaguardia della incolumità pubblica, particolare attenzione sarà posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica e all'utilizzo del teiefono cellulare rnentre si è alla guida, tentazione a cui molti potrebbero cedere proprio in questi giorni in cui lo scambio di messaggi e telefonate di auguri impegnano tutti.

