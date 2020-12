Cronaca 876

Natale, in Sicilia si potrà entrare dopo aver fatto il tampone: ecco cosa prevede l'ordinanza di Musumeci

Sarà possibile effettuarlo o tre giorni prima oppure all'arrivo in aeroporto

Redazione

08 Dicembre 2020 08:20

La Regione suggerirà a chi ha programmato un viaggio fra venerdì prossimo e il 21 dicembre di arrivare con un tampone tradizionale effettuato non più di 3 giorni prima. Questo permetterà ai viaggiatori di muoversi liberamente in Sicilia una volta sbarcati ed evitare le code per il test all'uscita di porti e aeroporti.Tutti gli altri, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, dovranno effettuarlo all’arrivo in aeroporto o al porto se il suggerimento non sarà stato accolto. L'ordinanza di Musumeci sull'esodo di Natale, slittata di qualche giorno, potrebbe arrivare domani.

La Regione ha calcolato che almeno 60 mila, forse anche 70 mila, siciliani proveranno ad arrivare in Sicilia entro il 21 dicembre, ovvero prima che scattino i divieti di Natale previsti dal nuovo dpcm.



La Regione suggerirà a chi ha programmato un viaggio fra venerdì prossimo e il 21 dicembre di arrivare con un tampone tradizionale effettuato non più di 3 giorni prima. Questo permetterà ai viaggiatori di muoversi liberamente in Sicilia una volta sbarcati ed evitare le code per il test all'uscita di porti e aeroporti.Tutti gli altri, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, dovranno effettuarlo all’arrivo in aeroporto o al porto se il suggerimento non sarà stato accolto. L'ordinanza di Musumeci sull'esodo di Natale, slittata di qualche giorno, potrebbe arrivare domani.

La Regione ha calcolato che almeno 60 mila, forse anche 70 mila, siciliani proveranno ad arrivare in Sicilia entro il 21 dicembre, ovvero prima che scattino i divieti di Natale previsti dal nuovo dpcm.



News Successiva HIV e comorbilità, il primario Mazzola: "Con la pandemia difficoltà nella gestione dei pazienti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare