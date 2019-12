Eventi 427

"Natale in rosa" a Caltanissetta. Primo appuntamento ieri con il "Gospel Must Chorus": spettacolare il gioco di luci

Numerosissimi i complimenti e gli apprezzamenti social giunti agli organizzatori per gli effetti dell’illuminazione architetturale

Redazione

09 Dicembre 2019 13:09

Grande successo per il primo appuntamento della manifestazione “Natale in rosa”. Apprezzatissimo il concerto dei Gospel Must Chorus, diretto da Mariangela Rizza, svoltosi ieri sera nella prestigiosa cornice della Cattedrale di Santa Maria La Nova, gremita da un folto pubblico di ogni età. Straordinario riscontro anche per le video installazioni proiettate in Piazza Garibaldi da Danilo Lapadura e Tiziano La Marca, con la collaborazione di Marco Tuminelli e Marco Maira. Numerosissimi i complimenti e gli apprezzamenti social giunti agli organizzatori per gli effetti dell’illuminazione architetturale, con messaggi di interessamento giunti dai sindaci di molte città siciliane, incuriositi dalla novità proposta. L’organizzazione desidera, già da ora, ricordare e ringraziare le associazioni e i privati che collaborano attivamente alla realizzazione dell’evento: DFL macchine e servizi, GM Auto, Gola, Caffè Vancheri, Arredo IN, Progetto MediCOmm,Tutti i caffè che vuoi, RealeMutua, Edizioni lussografica, Il fatto nisseno, Ecart, Magazzini Musicali, Guttila SRL, Marziano SRLS, Associazione Nuova Luce, Iterego, Associazione Naponos, Officine Sonore, Spark Light&Art.

