"Natale in rosa" a Caltanissetta. Appuntamento domani con due giovani musiciste

Carla Amico ed Elisabetta Gancitano si esibiranno all'interno della chiesa San Francesco a partire dalle 19.30

Redazione

13 Dicembre 2019 17:41

Oggetto: Secondo appuntamento musicale di “Natale in rosa” Si svolgerà Sabato 14 Dicembre il secondo appuntamento musicale di “Natale in rosa”, la rassegna natalizia interamente dedicata alle donne. Protagoniste dell’evento due giovani musiciste, note per le interessanti doti artistiche: Carla Amico e Elisabetta Gancitano. Carmela Amico, classe 1989, inizia il suo percorso chitarristico col padre da autodidatta. Ha studiato chitarra classica presso l’Istituto Musicale Pareggiato V.Bellini di Caltanissetta, sotto la guida del Maestro Renato Pace. Negli anni ha avuto modo di perfezionarsi con grandi Maestri: Giangiacomo Martorana, Fabio Maida, Giulio Tampalini, Matteo Mela, Maurizio Norrito e tanti altri, con la quale ha, anche, tenuto diversI Master. Dal 2012 al 2014 ha insegnato chitarra presso diversi istituti della provincia di Caltanissetta. E’ attualmente docente presso l’Istituto Comprensivo Statale “G.Verga” di Gela e presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vallelunga-Marianopoli. Elisabetta Gancitano ha iniziato i suoi studi musicali di flauto traverso con il M° Lucrezia Vitale presso l’Istituto pareggiato “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, e ha continuato a perfezionarsi sotto la guida del M° Salvatore Vella. Ha partecipato a vari corsi di alto perfezionamento in flauto sotto la guida del M° Salvatore Vella e del M° Giorgio di Giorgi. Si è esibita in vari concerti di musica da camera ed ha partecipato a varie esibizioni artistiche e culturali, suonando in ensemble di fiati, associazioni musicali e orchestrali. Attualmente svolge attività concertistica e didattica nelle scuole superiori ad indirizzo musicale. Da diversi anni, il duo Amico-Gancitano ha eseguito diversi concerti di musica da camera; insieme hanno suonato per l’Associazione “Accademia dei Notturni” di Caltanissetta, per la “Società Cesare Battisti” di San Cataldo e ancora oggi si ritrovano insieme a condividere la loro passione. Il duo eseguirà, per l'occasione dell'evento "Natale in Rosa", un pubblico concerto che prevede l'esecuzione di brani che fanno parte del panorama della musica da camera per flauto e chitarra. Spazieranno infatti dai brani del compositore e chitarrista contemporaneo Eduardo Martìn alle musiche popolari brasiliane del chitarrista e percussionista Celso Machado, per finire con il riformatore del tango argentino, Astor Piazzolla. L’evento si svolgerà all’interno della Chiesa di San Francesco, dalle 19.30. Presenterà il concerto Chiara Pirrone. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

