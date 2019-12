Attualita 427

Natale e Capodanno: quest'anno Catania è la meta più scelta dagli italiani dopo Londra

Il 31 dicembre concerto con Max Gazzè e Dj Fargetta, ma si comincia il 30 con Roy Paci e l'Orchestra Casadei

Redazione

14 Dicembre 2019 09:36

Gli italiani scelgono Catania per il Natale 2019 e il Capodanno 2020. A renderlo noto è il sindaco di Catania Salvo Pogliese: “eDreams, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa – afferma il Primo cittadino -, tramite i dati delle prenotazioni effettuate da gennaio a ottobre sul proprio sito ha stilato le mete natalizie preferite dai viaggiatori italiani: 1° Londra, 2° Catania. Le altre destinazioni nostrane che si impongono tra le prime dieci sono Milano e Palermo, in sesta e settima posizione.È un dato che fa da cartina di tornasole della bellezza della nostra città – continua Pogliese – e dell’impegno che per il suo rilancio turistico. Il lavoro è tanto e duro ma Catania si sta rialzando! Con l’impegno di tutti ci riusciremo”.

Gli eventi culmineranno con i superconcerti in piazza Duomo il 30 e il 31 dicembre, con artisti di livello nazionale a partire da Roy Paci, l’Orchestra Casadei, nella sera del 30; Max Gazzè, Dj Fargetta, Gino il 31, insieme a tantissimi altri cantanti, attori e performer.





Gli italiani scelgono Catania per il Natale 2019 e il Capodanno 2020. A renderlo noto è il sindaco di Catania Salvo Pogliese: “eDreams, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa – afferma il Primo cittadino -, tramite i dati delle prenotazioni effettuate da gennaio a ottobre sul proprio sito ha stilato le mete natalizie preferite dai viaggiatori italiani: 1° Londra, 2° Catania. Le altre destinazioni nostrane che si impongono tra le prime dieci sono Milano e Palermo, in sesta e settima posizione.È un dato che fa da cartina di tornasole della bellezza della nostra città – continua Pogliese – e dell’impegno che per il suo rilancio turistico. Il lavoro è tanto e duro ma Catania si sta rialzando! Con l’impegno di tutti ci riusciremo”.

Gli eventi culmineranno con i superconcerti in piazza Duomo il 30 e il 31 dicembre, con artisti di livello nazionale a partire da Roy Paci, l’Orchestra Casadei, nella sera del 30; Max Gazzè, Dj Fargetta, Gino il 31, insieme a tantissimi altri cantanti, attori e performer.





Caltaqua, censimento delle utenze in tutta la provincia di Caltanissetta: prorogata la scadenza dei termini

News Successiva "Pagate, questa è una scuola di prestigio voi non siete figli di contadini", preside nella bufera

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare