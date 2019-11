Eventi 100

Natale a Gela tra sagre e zampognari, mostre e caffè concerti: presentato il programma degli eventi

Privilegiate le iniziative che partono dal volontariato e dalle associazioni. Si incomincia il 5 dicembre con il coro Perfecta Laetitia

Redazione

30 Novembre 2019 16:02

Sono stati presentati oggi alla città gli eventi promossi

dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo per le ormai prossime

festività natalizie.

Un ricco calendario di eventi per ricreare la magica atmosfera che solo

il Natale riesce ad infondere che avrà il suo momento clou il 6 dicembre

con l’accensione dell’albero in piazza Umberto I ad opera della Ghelas

Multiservizi.

“L’ Amministrazione ha fatto un avviso pubblico e tutte le proposte

giunte in Municipio sono state inserite nel programma di Natale” - ha

detto nel corso della conferenza stampa l’assessore Terenziano Di

Stefano -che ha anche sottolineato come le manifestazioni inserite nel

cartellone, sono variegati e, seppur toccando diversi quartieri

cittadini Mostra di presepi sia artistici che viventi, zampognari in

giro per la città, caffè concerti, mostre di artigianato e concerti

che, riguarderanno principalmente il centro storico.

Si comincia il 5 dicembre con il concerto dell’Immacolata “Dulcis Virgo

Maria” ad opera del coro Perfecta Laetitia.

Nel palinsesto di quest’anno - ha spiegato il vicesindaco Di Stefano -

con le associazioni datoriali si organizzeranno anche i week end con

degustazioni di prodotti tipici e, per la prima volta, la città ospiterà

la Sagra del pane e dei grani antichi grazie ad un contributo regionale

che il Comune di Gela ha ottenuto dopo avere partecipato ad un bando

regionale.

“La linea che ha seguito l’amministrazione nell’organizzazione degli

eventi di Natale è stata quella di privilegiare le iniziative che

partono dal volontariato e dalle associazioni, ovvero la Gela nostrana”.

Il primo cittadino ha voluto evidenziare il segnale dell’amministrazione

di valorizzare le iniziative, presentando le manifestazioni in tutta la

città, partendo dal centro storico che avrà una maggiore presenza di

eventi perché - ha spiegato - è il più vissuto dai cittadini.

Gela avrà il suo salone del libro: sarà allestito all'istituto comprensivo "Giovanni Verga"

Gela, la biblioteca del liceo "Eschilo" si arricchisce di altri 120 volumi: sono stati donati dalla famiglia Rizzo-Palazzolo

