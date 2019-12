Eventi 91

Natale a Gela: partita di calcio all'insegna della solidarietà tra gli operatori di due onlus

Gli operatori delle due onlus si occupano di offrire cure palliative a persone affette da malattie inguaribili

Redazione

23 Dicembre 2019 09:50

Nei giorni scorsi a Gela, si è svolta la partita di calcio in amicizia tra la squadra del "Consorzio Sisifo", e quella della “Samot Palermo”. Entrambe sono due realtà consolidate nel territorio, erogando a domicilio nella intera provincia di Caltanissetta, e non solo, il servizio di Cure Palliative a favore di tutte quelle persone affette da qualsiasi patologia inguaribile. L'evento testimonia il rapporto concreto venutosi a creare tra le due Onlus e rappresenta un momento di solidarietà nei confronti delle persone che vivono un processo di fragilità irreversibile. La partita è terminata in parità. Alla fine le due squadre, con i loro operatori e con la presenza del responsabile dell’Hospice di Gela, dottore Giampaolo Alario, hanno condiviso un breve momento conviviale, con lo scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.

Nei giorni scorsi a Gela, si è svolta la partita di calcio in amicizia tra la squadra del "Consorzio Sisifo", e quella della “Samot Palermo”. Entrambe sono due realtà consolidate nel territorio, erogando a domicilio nella intera provincia di Caltanissetta, e non solo, il servizio di Cure Palliative a favore di tutte quelle persone affette da qualsiasi patologia inguaribile. L'evento testimonia il rapporto concreto venutosi a creare tra le due Onlus e rappresenta un momento di solidarietà nei confronti delle persone che vivono un processo di fragilità irreversibile. La partita è terminata in parità. Alla fine le due squadre, con i loro operatori e con la presenza del responsabile dell’Hospice di Gela, dottore Giampaolo Alario, hanno condiviso un breve momento conviviale, con lo scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.

News Successiva "L'illegalità frena lo sviluppo", a Gela un dibattito con magistrati, sindacalisti e giornalisti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare