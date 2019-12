Eventi 38

Natale a Caltanissetta, musica gospel per allietare le feste: sul palco della chiesa di Sant'Agata oltre 80 coristi

L'evento è in programma per domenica 22 dicembre alle 21. Sul palco i Gospel Project, un coro nato a Palermo nel 1994

Redazione

19 Dicembre 2019 18:33

Il coro gospel Seeds of Faith riporta in citta' un evento che mancava da tempo: una rassegna regionale di cori Gospel. L'evento è inserito nel cartellone delle festività Natalizie del comune di Caltanissetta grazie al patrocinio dell'amministrazione comunale. La rassegna si terra nella meravigliosa cornice della Chiesa di Sant'Agata al Collegio a partire dalle ore 21,00 di domenica 22 Dicembre. Ad alternarsi sul palco oltre 80 coristi e tre cori. I Gospel Project: il coro nasce a Palermo nel Dicembre del 1994, è un coro interconfessionale. E' formato da 42 elementi di cui 27 sono solisti ed esegue brani del repertorio Gospel e Spiritual tradizionali e moderni. Ha ricevuto il premio internazionale "Oscar del Mediterraneo" per la musica Gospel nell'anno 2006. Il coro è diretto da Pietro Marchese. I Soul Singers: sono un coro polifonico a sei voci. Nato nell'ottobre del 1999, è attualmente composto da venti elementi. Al momento sono impegnati presso uno studio di registrazione al fine di produrre ed immettere nei circuiti nazionali il loro primo Compact Disc. La loro forza sta nell'insieme che esprime energia, gioia, vitalità e nel gioco di squadra che recita ".nessuno è più importante degli altri". Il coro è diretto da Erika Lo Giudice. I Seeds of Faith di Caltanissetta, con direttore resp. Roberto Vitale, nasce a Caltanissetta nel lontano Dicembre 2002. Il coro con repertorio Back Gospel e Traditional Spiritual ha all’attivo la partecipazione a svariate rassegne regionali.Accompagnato al piano dal Direttore Roberto Vitale e alla batteria dal Maestro Michele Territo, il Coro esegue brani gospel coinvolgenti, ritmati e pieni di significato. Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta questa è l'atmosfera che potrete respirare durante la serata. Ingresso libero

