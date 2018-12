Eventi 183

Natale a Caltanissetta, artisti nisseni sul palco nel concerto "Christmas night"

Il concerto di venerdì 21 dicembre si preannuncia come l'evento di "punta" del cartellone predisposto dall'amministrazione comunale per allietare il centro storico nel periodo natalizio

Redazione

19 Dicembre 2018 15:57

L’evento, dal dna fortemente nisseno, che riunirà alcune delle più belle voci della città, nasce dalla collaborazione di due figure di riferimento dello spettacolo del centro Sicilia: il cantante Luigi Selvaggio (nel suo ampio palmares anche il trionfo alla finale di Castrocaro 2017) che curerà la regia (oltre ad esibirsi) ed il manager Antonio Emma che si è fatto carico della direzione artistica, supportato nella logistica e nell’organizzazione generale da Vicky Carbone. In scaletta un medley che miscelerà con entusiasmo e perizia, brani natalizi e non solo. Sul palco il talento, la passione e la grinta di: Adua Lega, Giuditta La Monica (da Palermo), Christian Leo, Elisabetta Gancitano, Simone Fiaccabrino, Alfonso Milazzo e Giorgia Anzalone. Non mancheranno i balli, coreografie affidate a Martina Pernaci, ed una pennellata di comicità demandata alla bravura del cabarettista Adriano Dell’Utri. La manifestazione avrà inizio alle 17 in corso Umberto, nello spazio antistante l’atrio di Palazzo del Carmine.

L’evento, dal dna fortemente nisseno, che riunirà alcune delle più belle voci della città, nasce dalla collaborazione di due figure di riferimento dello spettacolo del centro Sicilia: il cantante Luigi Selvaggio (nel suo ampio palmares anche il trionfo alla finale di Castrocaro 2017) che curerà la regia (oltre ad esibirsi) ed il manager Antonio Emma che si è fatto carico della direzione artistica, supportato nella logistica e nell’organizzazione generale da Vicky Carbone. In scaletta un medley che miscelerà con entusiasmo e perizia, brani natalizi e non solo. Sul palco il talento, la passione e la grinta di: Adua Lega, Giuditta La Monica (da Palermo), Christian Leo, Elisabetta Gancitano, Simone Fiaccabrino, Alfonso Milazzo e Giorgia Anzalone. Non mancheranno i balli, coreografie affidate a Martina Pernaci, ed una pennellata di comicità demandata alla bravura del cabarettista Adriano Dell’Utri. La manifestazione avrà inizio alle 17 in corso Umberto, nello spazio antistante l’atrio di Palazzo del Carmine.

Caltanissetta, l'istituto Oasi Cristo Re organizza il mercatino di Natale

News Successiva Caltanissetta, sold out per il musical "La Bella e la Bestia" in cartellone al teatro Margherita

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews