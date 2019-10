Salute 172

"Nastro Rosa", visite senologiche gratuite negli ambulatori della Lilt di Caltanissetta

Per tutto il mese di ottobre eventi ed iniziative sulla prevenzione del cancro alla mammella. Il 31 ottobre una manifestazione dedicata alle donne

02 Ottobre 2019 16:12

Da qualche anno a questa parte, per tutto il mese di ottobre, centinaia di donne nissene fissano nelle proprie giacche, all’altezza del petto, un ornamento tanto piccolo quanto carico di significato: lo spillino col nastro rosa.Segno di una consapevolezza oramai consolidata che la prevenzione è entrata a far parte della nostra vita e della nostra cultura.

Un traguardo raggiunto dalla LILT Caltanissetta che, in linea con la sede centrale, da anni promuove la prevenzione attraverso campagne di comunicazione ma soprattutto dando un “concreto servizio” alla cittadinanza.

Anche quest’anno, infatti, dal primo ottobre e per tutto il mese, gli ambulatori della LILT saranno aperti gratuitamente a tutte le donne che vorranno sottoporsi ad una visita senologica di prevenzione.

Il Claim scelto quest’anno, “La prevenzione non ha età” – “Inizia subito a proteggerti dal cancro al seno”, è accompagnato dall’hashtag #vivilrosa.

La Campagna sarà ricca di eventi:

La LILT, l’Assessorato Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l’Assessorato alla Cultura, Università e Scuola, gli Istituti Scolastici, le Associazioni Sportive e le Associazioni delle Produzioni Agricole organizzano giorno 31 ottobre la manifestazione “Caltanissetta è Donna – Camminata in… rosa!”. Una camminata con la partecipazione fianco a fianco di genitori, figli, docenti, sportivi e cittadini in un momento al tempo stesso sportivo, divulgativo e di prevenzione. La novità di quest’anno sarà la “gara di espressioni”, un concorso fotografico in cui le donne che lo vorranno, potranno realizzare uno scatto che sarà successivamente messo al voto attraverso i canali social istituzionali della LILT Caltanissetta.

Anche quest’anno è previsto un programma di attività di prevenzione oncologica a scuola, già avviata negli anni passati dalla LILT Caltanissetta, rivolto alle studentesse dell’ultimo anno degli Istituti Medi Superiori della provincia che intendono partecipare, introducendo gli argomenti della prevenzione primaria e secondaria, la corretta informazione sui tumori mammari, l’insegnamento dell’autopalpazione e con la somministrazione di un questionario conoscitivo che permetta di individuare i soggetti a più alto rischio.







