Attualita 263

Nasce su Instagram la community ufficiale Igers Caltanissetta: per condividere le bellezze del territorio

"La community - afferma Maria Vittoria Di Noto - si propone di diventare un punto di riferimento per coloro che amano la fotografia e la comunicazione digitale a Caltanissetta e provincia"

Redazione

22 Ottobre 2019 08:14

Caltanissetta, 22 ottobre 2019 - Scatta una foto e condividi! Instagram è proprio questo, un’app lanciata nel 2010, che oggi conta più di 1 miliardo di utenti - 19 milioni solo in Italia - con milioni e milioni di foto e video condivisi ogni giorno, da chi vuole raccontare qualcosa di sé. Perché la fotografia può raccontare molto più delle parole!

Dal 2010 ad oggi, il social network fotografico cresce a ritmi incredibili acquisendo un pubblico di ogni età, dai giovanissimi ai più maturi. Chi lo ama conoscerà sicuramente IgersItalia (@igersitalia), la community ufficiale, che abbraccia tutti gli appassionati di instagram italiani. Un’associazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione del social network, dell’influencer marketing, della fotografia e soprattutto alla promozione del territorio attraverso incontri, eventi e challenge.

Nasce ora anche nella provincia nissena Igers Caltanissetta (@igers.caltanissetta), la community ufficiale del network IgersItalia, gestita dalla local manager Maria Vittoria Di Noto (@maria_vittoria_di).



“La community - afferma Maria Vittoria Di Noto - si propone di diventare un punto di riferimento per coloro che amano la fotografia e la comunicazione digitale a Caltanissetta e provincia. Vogliamo riunire tutta quella magnifica gente che quotidianamente scatta foto del territorio, raccoglierle sotto l’hashtag ufficiale #igerscaltanissetta, col solo fine di esaltare da ogni scatto, bellezze, tradizioni e cultura della nostra splendida terra e, perché no, esportarla anche al di fuori del nostro territorio”.



Visita la community:

instagram.com/igers.caltanissetta

igersitalia.it/igerscaltanissetta







Caltanissetta, 22 ottobre 2019 - Scatta una foto e condividi! Instagram è proprio questo, un’app lanciata nel 2010, che oggi conta più di 1 miliardo di utenti - 19 milioni solo in Italia - con milioni e milioni di foto e video condivisi ogni giorno, da chi vuole raccontare qualcosa di sé. Perché la fotografia può raccontare molto più delle parole!

Dal 2010 ad oggi, il social network fotografico cresce a ritmi incredibili acquisendo un pubblico di ogni età, dai giovanissimi ai più maturi. Chi lo ama conoscerà sicuramente IgersItalia (@igersitalia), la community ufficiale, che abbraccia tutti gli appassionati di instagram italiani. Un’associazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione del social network, dell’influencer marketing, della fotografia e soprattutto alla promozione del territorio attraverso incontri, eventi e challenge.

Nasce ora anche nella provincia nissena Igers Caltanissetta (@igers.caltanissetta), la community ufficiale del network IgersItalia, gestita dalla local manager Maria Vittoria Di Noto (@maria_vittoria_di).



“La community - afferma Maria Vittoria Di Noto - si propone di diventare un punto di riferimento per coloro che amano la fotografia e la comunicazione digitale a Caltanissetta e provincia. Vogliamo riunire tutta quella magnifica gente che quotidianamente scatta foto del territorio, raccoglierle sotto l’hashtag ufficiale #igerscaltanissetta, col solo fine di esaltare da ogni scatto, bellezze, tradizioni e cultura della nostra splendida terra e, perché no, esportarla anche al di fuori del nostro territorio”.



Visita la community:

instagram.com/igers.caltanissetta

igersitalia.it/igerscaltanissetta







Caltanissetta, convenzione tra Questura e Itet "Rapisardi": l'archivio cartaceo dell'Ufficio Immigrazione sarà trasformato in digitale

News Successiva Caltanissetta, cittadino invalido al 100% indignato: "Segnalata la presenza di buche ma nessuno interviene"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews