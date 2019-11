Politica 163

Nasce su Facebook il gruppo "Caltanissetta non si Lega", il popolo delle sardine si diffonde a macchia d'olio

Gli amministratori del gruppo affermano che l'iniziativa è assolutamente apartitica. Non è una questione politica ma di ideali

Redazione

21 Novembre 2019 10:12

Martedì 19 Novembre nasce il gruppo facebook “Caltanissetta non si Lega “Un gruppo che - ha spiegato la promotrice Federica Giorgio - ha lo stesso scopo di quello nato a Bologna, manifestare anche a Caltanissetta il dissenso rispetto al clima sociale che stiamo respirando, inasprito dalla logica fuorviante e deleteria del leader della Lega Matteo Salvini . Vorremmo tanto che anche la nostra città avesse il coraggio di dimostrare che è presente sui temi seri per i quali vale la pena lottare. Una città con una storia e in una Regione che ha fatto dell’accoglienza e della solidarietà le sue colonne portanti, radicate nel dna di ogni siciliano e nisseno di ogni estrazione sociale e politica e che dicono no a tutte le forme esplicite ed implicite di prevaricazione, razzismo, violenza, fascismo a cui siamo sottoposti da un po’ di mesi a questa parte. Vorremmo dar vita ad una manifestazione pacifica non solo per dire no a questo clima voluto dal leader leghista per inasprire gli animi e sdoganare sentimenti di odio e intolleranza nei confronti del “diverso” , ma anche per dire sì alla solidarietà tra le genti, per ricordare a tutti noi di restare umani e di manifestare quella solidarietà che da secoli ci contraddistingue, per dire si a tutto quello che di positivo ne può venir fuori, al di là delle proprie aspirazioni, mestieri, colori politici. Non è facile coinvolgere le persone a manifestare in pubblica piazza, ma i tempi e gli accadimenti impongono di farlo adesso, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci teniamo a precisare che l’iniziativa è assolutamente apartitica per rispettare l’iniziativa nella sua interezza per come è nata: Senza bandiere. Non bisogna farne una questione politica ma una questione di Ideali e valori condivisibili anche da colori politici differenti. Per questi motivi facciamo appello a tutte quelle coscienze che non si identificano nella becera propaganda dei valori fascioleghisti e che al contrario amano la libertà ,la solidarietà, la democrazia e l’uguaglianza tra le genti e i popoli. Aperti a qualsiasi consiglio e aiuto rivolto alla organizzazione della manifestazione, a breve comunicheremo sul gruppo e a mezzo stampa la data condivisa della manifestazione.

Gli amministratori del gruppo sono Federica Giorgio e Salvatore Falzone



