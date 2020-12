Eventi 87

Nasce Mussomeli Game-Contest, il primo concorso a premi dedicato alla promozione della cultura e del territorio

La finalità del contest è quella di far conoscere Mussomeli ed il suo territorio in maniera originale e divertente, attraverso dei quiz multimediali

31 Dicembre 2020 16:53

Il 4 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 nasce Mussomeli Game-Contest, il primo concorso a premi realizzato dal Comune di Mussomeli in collaborazione con la Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, dedicato alla promozione della cultura e del territorio di Mussomeli.



Il contest fa parte del progetto Scopri l’Italia un progetto innovativo che ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e la cultura dei territori italiani.



“Sono contento di comunicare che un altro progetto presentato dalla mia amministrazione è andato a buon fine” commenta il sindaco Giuseppe Catania. La finalità del contest è quella di far conoscere Mussomeli ed il suo territorio in maniera originale e divertente, attraverso dei quiz multimediali con divertentissime sfide. Il contest sulla città di Mussomeli con contenuti quali arte, storia, tradizioni, enogastronomia, sport, curiosità è un modo simpatico che stimola la curiosità e rafforza il senso di appartenenza alla propria città, promuove il territorio in maniera coinvolgente con una forte capacità di attrazione sui flussi turistici. Durante la fase di attuazione del progetto, ogni giorno, verrà proposto a tutti i partecipanti un quiz tematico (Global Quiz) con foto o video sulla località; una volta a settimana si terrà un Live Quiz con il presentatore in diretta streaming, con la partecipazione di un ospite locale e verranno assegnati dei premi. Lavoriamo per promuovere il nostro territorio anche in modo innovativo.”

Per partecipare al contest è necessario installare l’app Wicontest disponibile gratuitamente sui vari store.

Una volta installata basta entrare all’interno di “Scopri l’Italia”, scegliere “Mussomeli Game-Contest” e cliccare sul tasto "ISCRIVITI".

Tutti gli eventi saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Mussumeli Game Contest e su instagram “mussumeligamecontest”.





