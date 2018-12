Politica 153

Nasce in Sicilia la Lega giovani: c'era anche Oscar Aiello che a Caltanissetta sarà candidato sindaco per il Carroccio

Delegazioni di ragazzi e ragazze sono arrivate, oltre che da Palermo, anche dalle provincie di Agrigento, Trapani e Caltanissetta

10 Dicembre 2018 19:16

La Sicilia riparte dai giovani nel segno della Lega. Lo fa da Palermo, dove oggi pomeriggio si è costituita la Lega giovani della Sicilia occidentale. La nascita del nuovo organismo fortemente voluto dal partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è tenuta nell’aula Rostagno di Palazzo delle Aquile alla presenza, tra gli altri, dei parlamentari Riccardo Marchetti, vice presidente in commissione giustizia alla Camera, e Andrea Crippa, responsabile nazionale della Lega giovani. Padroni di casa, Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del Carroccio e capogruppo in consiglio comunale, affiancato a Sala delle Lapidi da Elio Ficarra. Al battesimo palermitano della Lega giovani Sicilia occidentale hanno partecipato in tanti. Delegazioni di ragazzi e ragazze sono arrivate, oltre che da Palermo, anche dalle provincie di Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Perfino Catania. C’era anche Oscar Aiello, che a Caltanissetta correrà per il Carroccio come candidato sindaco. Giovani siciliani che guardano alla Lega con fiducia e speranza, grazie anche al lavoro svolto sul territorio da tanti consiglieri comunali dell’Isola transitati nel partito di Matteo Salvini dopo che il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero degli Interni, ha preso in mano le redini del partito in Sicilia. “I giovani siciliani potranno guardare con più fiducia al futuro nella propria terra - ha detto Gelarda - supportati da un modello collaudato, quello della Lega, orientato allo sviluppo dei territori nel rispetto delle identità e tradizioni locali, vero valore aggiunto di ogni comunità che vuole creare ricchezza e lavoro. La Lega punta sui giovani siciliani per costruire l'alternativa alla mala politica del passato e del presente - aggiunge Gelarda - che soltanto a Palermo, dati Istat, l’anno scorso ha fatto fare la valigia a 10 mila ragazzi e ragazze verso il Nord e l’estero. Si sommano ai quasi 2 milioni di siciliani che dal 2000 hanno dovuto lasciare le loro famiglie. Quasi 800 mila, non sono mai più tornati. Bisogna invertire questa tendenza - conclude Gelarda - creando le condizioni per fermare l’emigrazione forzata dei nostri figli. Si deve partire per scelta, non per disperazione”.

“Stiamo cominciando un percorso di crescita per il rilancio della Sicilia - ha detto il coordinatore nazionale Crippa - La differenza la fa la squadra e la capacità di lavorare insieme per un progetto ambizioso. Questo è il nostro biglietto da visita: ragazzi e ragazze militanti che ci credono. Solo così potremo scrivere la nuova storia dell'Italia e della Sicilia".





