Nasce il primo sindacato a difesa dei finanzieri, la Cgil organizza una riunione a Gela

Il segretario della Cgil, Ignazio Giudice esprime soddisfazione perchè anche i militari potranno godere delle libertà sindacali

Redazione

20 Novembre 2019 09:37

Si svolgerà a Gela, giovedì 21 aprile alle ore 16. 30 ppresso la sala Pio La Torre della CGIL di Gela la prima riunione fondativa del primo sindacato italiano lavoratori finanzieri. A dare l'annuncio è Ignazio Giudice - Segretario Generale CGIL Caltanissetta - esprimendo soddisfazione perchè finalmente anche i militari potranno godere delle libertà sindacali, per troppo tempo ingiustamente negate, tutto ciò è stato possibile dopo la sentenza della corte costituzionale dell'aprile 2018 che ha sancito l'incostituzionalità della norma che fino a quel momento privava i lavoratori con le stellette delle libertà sindacali garantite ad altre categorie. Il SILF Sindacato Italiano dei Lavoratori Finanzieri, compie così il primo passo fondamentale nel processo di radicamento territoriale della prima sigla sindacale del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Silf, costituito il 27 febbraio scorso a Roma, con l’assenso del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è un’associazione democratica costituita da lavoratori in servizio ed in ausiliaria appartenenti alla Guardia di Finanza, il cui segretario generale è Francesco Zavattolo.

Il SILF, è il primo sindacato a costituirsi a tutela delle fiamme gialle, nasce per intercettare i problemi e i bisogni dei finanzieri.

Il ruolo sarà quello di affiancare e informare il personale della Guardia di Finanza, indirizzare i colleghi verso le scelte più opportune, offrendo disponibilità professionalità e servizi, ed elaborare soluzioni credibili e sostenibili da portare all’attenzione dell’amministrazione, nonché assicurare azioni concrete a favore del finanziere lavoratore e cittadino, dalle quali trarrà beneficio anche il Corpo.

In questa prima fase, sarà avviata una campagna di adesioni al SILF in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta, oltre ai tanti servizi offerti anche grazie alla collaborazione di CGIL come preciserà meglio il Segretario Generale della Provincia di Caltanissetta.

I finanzieri della Provincia di Caltanissetta hanno il primo sindacato a cui rivolgersi affinché la libertà sindacale sia patrimonio di tutti.

“Con la costituzione del Comitato Provinciale a Caltanissetta possiamo vantare il raggiungimento di un obiettivo storico che vede la legittimazione della piena operatività sindacale sul territorio di Caltanissetta al pari della rappresentanza militare. Tutti i lavoratori appartenenti al Corpo potranno sempre contare sul supporto del sindacato per il riconoscimento dei propri diritti.”



