Nasce il Club Alfa Romeo, la sede verrà inaugurata a San Cataldo: previsto anche un raduno

Fernando Barbieri è il Presidente del Club, Salvatore Gallea e Alessandro Rinaldi i due Vice Presidenti, Carlo Ferrara il Segretario e Francesco Giunta Tesoriere.

03 Aprile 2019 09:26

Cinque amici con la passione per l’Alfa Romeo: Fernando, Salvatore, Alessandro, Carlo e Francesco il 19 Febbraio 2019 decidono di fondare il Club Alfa Romeo Centro Sicilia e di intitolarlo ad Ugo Sivocci, figura mitica e pionieristica che riuscì a fare entrare nella storia il simbolo del quadrifoglio, come metafora di innovazione, velocità e vittoria a partire dal 1923 anno della sua rocambolesca vittoria durante la Targa Florio, prestigiosissima gara che in quel periodo era la più importante a livello mondiale che si svolgeva in Sicilia.Da questo è presto spiegato il simbolico legame, che ispira il Club tra l’Alfa Romeo, Ugo Sivocci e la Sicilia. Purtroppo l’anno 1923 strappa prematuramente Ugo Sivocci alla vita a Monza per un tragico incidente durante le prove del G.P d’Italia sulla nuova auto Alfa Romeo G.P.R. P1.



Lo Scopo del club è quello di riunire i possessori delle autovetture del marchio Alfa Romeo al fine di favorire tutte quelle attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale nonché di aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell’acquisto o nel restauro e conservazione dei veicoli e far conoscere anche alle nuove generazioni la storia di Alfa Romeo e di una figura rappresentativa di un campione legato al mondo delle corse: “Ugo Sivocci”.

“Abbiamo contattato il nipote diretto di Ugo Sivocci, Giorgio”- dice il Presidente- “che ci ha messo gentilmente a disposizione tanto materiale inserito nel sito del club (www.clubalfaromeocentrosicilia.it) e ha augurato attraverso un videomessaggio una lunga vita al club e si è detto onorato di aver appreso che, per la prima volta in Italia qualcuno abbia pensato di intitolare un club a suo nonno Ugo”.

La sede del club che verrà inaugurata il 7 Aprile è ubicata a San Cataldo in via Mimiani, n.81 alla presenza di un ospite di eccezione il professore Nino Vaccarella, denominato “Preside Volante” che negli anni 70 vinse tutte le più grandi competizioni mondiali e portò al successo l’Alfa Romeo e la Ferrari.

Il neo-club conta già 40 soci e per il 7 Aprile sarà previsto oltre alla inaugurazione della sede un raduno ed una sfilata per le vie del centro di San Cataldo (Cl) a partire dalle ore 9:00. Hanno dato adesione 45 equipaggi Alfa Romeo con vetture di ogni epoca che hanno fatto grande il marchio Alfa.

Sono attesi tra il pubblico appassionati Alfa Romeo e simpatizzanti, per vivere una giornata di allegria e per vedere da vicino auto che hanno fatto e che faranno la storia.

Il raduno sarà seguito da un pranzo in un noto ristorante di San Cataldo (CL).



