Nasce Confeuropa Imprese Caltanissetta, attivata anche l'unità territoriale di Gela

L'obiettivo è quello di rappresentare, assistere e tutelare la piccola, media e grande impresa esistente nel territorio

Redazione

05 Maggio 2020 17:13

Nasce “Confeuropa Imprese Associazione provinciale Caltanissetta” avente come obiettivo quello di rappresentare, assistere e tutelare la piccola, media e grande impresa; la sede è a Caltanissetta presso i locali dell’Unci (Unione nazionale Cooperative Italiane) in viale della Regione 97/C. I soci fondatori sono Valerio Domenico Martorana, Michele Orlando, Rino Domenico Impaglione, Salvatore Tona, Bruno e Liborio Bongiovanni.Al dott. Valerio Martorana, mazzarinese ed attuale amministratore di una cava di gesso in territorio di Campofranco, è stato conferito l’incarico di Presidente provinciale; all’avv. Michele Orlando la vicepresidenza con contestuale nomina a responsabile dell’unità territoriale di Gela; all’avv. Rino Impaglione la segreteria generale; all’imprenditore Bruno Bongiovanni la delega del settore industria; all’avv. Salvatore Tona la tesoreria.

“Gli imprenditori vivono in un clima di incertezza – afferma il neopresidente provinciale di Confeuropa imprese Caltanissetta, Valerio Martorana - perché ancora si è visto ben poco dei provvedimenti che sono stati annunziati a livello regionale e nazionale e, soprattutto, non hanno capito il vero atteggiamento degli istituti bancari e il modo con cui vogliono interagire con le imprese. Noi di Confeuropa imprese non vogliamo farci trovare impreparati ed offriremo a tutti gli imprenditori adeguata assistenza con le nostre strutture regionali e nazionali”.

“Siamo già programmando – prosegue il presidente Martorana- le iniziative e le adesioni alle prossime fiere internazionali che consentiranno a tutti quegli imprenditori che vogliono esportare all’estero di partecipare ed a coloro i quali sono già presenti sui mercati esteri di incrementare i loro affari. Come Confeuropa imprese Italia abbiamo già delle collaborazioni consolidate e strutturate con i governi della Romania, della Moldavia e dell’Albania e presto, grazie alla sensibilità del presidente nazionale Giuseppe Alizzio, organizzeremo un incontro presso la nostra sede con tutti gli imprenditori interessati”.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al 335.7649582.







Ti potrebbero interessare