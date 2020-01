Eventi 127

Nasce a Gela un laboratorio per studenti con Dsa, è il primo in Sicilia. Sabato l'inaugurazione

L'iniziativa viene realizzata in convenzione con l'associazione italiana dislessia. L'appuntamento è per il 25 gennaio dalle 16,30 alle 18,30, presso l'Associazione Studenti Sorridenti, in via Pontina 19

Redazione

21 Gennaio 2020 15:04

Sabato 25 gennaio si tiene l'inaugurazione del primo laboratorio specialistico per studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) in Sicilia in convenzione con Associazione Italiana Dislessia.

L'evento si terrà dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso l'Associazione Studenti Sorridenti, in via Pontina,19 Gela.

Il laboratorio specialistico, gestito dai tutor dell'Associazione Studenti Sorridenti, è finalizzato a promuovere l'autonomia nello studio degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, attraverso l'utilizzo di strumenti compensativi e l'applicazione di strategie innovative e inclusive.

Nel corso dell’inaugurazione, interverranno Sergio Messina, Presidente Nazionale AID; Alfredo Giuseppe Fiaccabrino, Presidente sez. AID di Caltanissetta; Mariangela Tandurella, Presidente Associazione Studenti Sorridenti e Alice Aldisio, giovane dislessica adulta.

AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).





