Nasce a Caltanissetta il sindacato giornalai: Salvatore Piombo eletto presidente provinciale

Vice Presidente MIchele Livolsi. I consiglieri eletti sono Pietro Giarrusso, Michele Miccichè e Natalia Lachina

18 Gennaio 2020 17:02

Il 16 gennaio 2020, pressò la Confcommercio di Caltanissetta (che ospita la struttura SNAG), si è tenuta la riunione per la ricostituzione del sindacato provinciale, alla presenza del vicepresidente nazionale Renato Russo ed il gruppo dirigente di Confcommercio Caltanissetta. Presidente provinciale del sindacato è stato eletto Salvatore Piombo.

Vice Presidente MIchele Livolsi.

I consiglieri eletti sono: Pietro Giarrusso, Michele Miccichè e Natalia Lachina.

Nel corso della serata i presenti hanno evidenziato alcune problematiche relativi ai dati negativi sul calo delle vendite, che hanno portato alla chiusura di numerose rivendite.

Il neo Presidente Salvatore Piombo ha dichiarato: “Oggi è iniziato un nuovo percorso per il sindacato che, in un momento di grossa difficoltà, necessita di una guida forte che sia in grado di aiutare i colleghi.

Lavorare attraverso l’assistenza ed i servizi, che lo SNAG nazionale e la Confcommercio di Caltanissetta mettono a disposizione, sarà sicuramente utile a tutta la categoria.



