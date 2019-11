Eventi 359

"My story 2019 in Sicilia: testimonianze di giovani con Dsa", fa tappa al liceo Classico di Gela

L'iniziativa, a cura dell'associazione italiana dislessia della sede di Caltanissetta, si terrà sabato 9 novembre

06 Novembre 2019 16:12

La sezione AID di Caltanissetta, in collaborazione con il coordinamento regionale AID, organizza una nuova tappa del progetto nazionale "My Story: testimonianze di giovani con DSA": un evento itinerante per dare voce ai ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). I giovani volontari dell'Associazione Italiana Dislessia presenteranno nel corso dell’evento, le loro esperienze, opinioni, storie personali, in un confronto tra pari.



L'appuntamento è fissato per sabato 9 novembre 2019, dalle 10:00 alle 13:00, IIS "Eschilo" presso Auditorium "Falcone-Borsellino", Liceo Scienze Umane di GELA (CL). L'evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, previa iscrizione on line.



"My Story" vede protagonisti alcuni ragazzi del gruppo giovani AID, che gira l'Italia per raccontare la propria esperienza e condividere vissuti e riflessioni sui Disturbi Specifici dell'apprendimento. Le storie individuali, raccontate in prima persona dai ragazzi dislessici, possono costituire uno stimolo positivo e propositivo per tutti i ragazzi che stanno costruendo la propria identità e che non hanno ancora acquisito piena consapevolezza dei DSA.



In questa tappa, racconteranno la loro storia Gabriele Cordovani, Claudia Modica e Vittoria Frisia.







