Musumeci: "Non siamo in grado di fronteggiare l'emergenza neve. Nel Nord Italia questo fa sorridere"

"E' impossibile che per 5-10 cm di neve si fermi tutto. Dobbiamo attrezzarci. Mi pare che sull'Etna siano dovuti arrivare i mezzi dalla Calabria"

Redazione

10 Gennaio 2019 19:01

«Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza. Abbiamo capito che non c'è l’organizzazione per poter evitare i disagi. Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno fatto ricorso ai volontari e a mezzi privati, ma onestamente quello che emerge è che non siamo pronti a gestire un’abbondante nevicata e questo è pericoloso».Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci oggi pomeriggio a Messina durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. «Verificheremo - ha proseguito - perchè l’Anas non ha messo in funzione gli spazzaneve in dotazione in Sicilia. Mi pare che sull'Etna siano dovuti arrivare i mezzi dalla Calabria. Stiamo valutando con la Protezione Civile nazionale l’acquisto di una decina di mezzi spazzaneve e spargisale da dare in dotazione alle province che nel loro territorio hanno aree montane suscettibili di nevicate. E' impossibile che per 5-10 cm di neve si fermi tutto. Nel nord Italia questo fa sorridere dobbiamo attrezzarci». "E' iniziato un tavolo di trattativa con il Governo nazionale per le Province che proseguirà nelle prossime settimane. Abbiamo ottenuto 540 milioni di euro per le infrastrutture per le province e c'è stato assicurato che la finanza locale sarà armonizzata rispetto alle altre realtà della penisola - ha detto ancora Musumeci - Chiediamo al governo centrale - prosegue - di mettere le province nelle condizioni di lavorare come è successo negli ultimi 160 anni". (GDS)



