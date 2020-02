Politica 466

Musumeci invita Veneti e Lombardi a non venire in Sicilia, Orlando: "Alimenta psicosi"

Per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando le parole del presidente della Regione mortificano professionisti della Sanità e del Turismo

28 Febbraio 2020 08:28

"Credo che le parole del Presidente Musumeci con l'esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a "rimandare" le loro visite in Sicilia siano state un grave errore. Perché rischiano di esasperare, proprio per l'autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi. E perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di quanto, operatori e imprenditori del turismo, hanno sempre mostrato e mostrano in queste ore grande cultura dell'accoglienza unità a serio senso si responsabilità". Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.





