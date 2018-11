Politica 131

Musumeci e Miccichè insieme per il rilancio della Sicilia, Mancuso (FI): "La gente ha bisogno di sperare"

Il deputato di Forza Italia interviene in merito alla convergenza di intenti del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e il Presedente dell'ARS

Redazione

25 Novembre 2018 18:46

"Da Parlamentare, da persona impegnata in politica ma soprattutto da cittadino sono fiero e fiducioso nel vedere il Presidente della Regione Musumeci e il presidente dall’ARS Miccichè assieme attorno alla stessa idea di rilancio della Sicilia. A chi rivendica volti nuovi dico: se saranno o saremo bravi si vedrà, intanto ringraziamo il cielo che ci sono quelli non nuovi. Forza Italia ed i moderati tutti di oggi hanno bisogno di speranza. La gente ha bisogno di sperare! Siamo alle porte di una finanziaria regionale che deve insistere sul vero cambio di rotta e lo può fare mettendo al centro i temi urgenti della Sicilia: rilancio dell’economia attraverso il massimo sfruttamento dei fondi europei disponibili e ripristino del diritto ai servizi alla persona. Viabilità, accoglienza, sviluppo sono i temi del futuro. Vietato rinviare". Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, nonché Deputato regionale, on. Michele Mancuso, in merito alla convergenza di intenti del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e il Presedente dell'ARS, on. Gianfranco Miccichè per rinsaldare l'alleanza moderata del centrodestra contro i sovranisti.

