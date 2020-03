Attualita 109

Musumeci al Viminale: "Serve un maggiore controllo nei centri abitati. Più pattuglie e se necessario anche l'esercito"

Il presidente della Regione ha chiesto di potenziare il numero delle forze dell'ordine perchè il contagio è superiore rispetto a quello della media nazionale

19 Marzo 2020

Un maggiore controllo preventivo e una più intensa attività sanzionatoria nei centri abitati, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia e agli approdi dello Stretto. Li ha chiesti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nota inviata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, vista la «perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19».Il governatore, nella lettera inviata al responsabile del Viminale, ha sottolineato come l’Isola sia «una Regione dove il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale».

Musumeci ha chiesto, quindi, di «valutare la necessità di impartire disposizioni affinché sia potenziato il numero delle pattuglie delle Forze dell’Ordine», ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche ai «militari dell’Esercito impegnati in Sicilia nell’operazione “Strade sicure”».



