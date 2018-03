Politica 263

Musumeci a Caltanissetta: “Puntiamo al voto delle persone che non si arrendono”

Il presidente della Regione Nello Musumeci, oggi ha fatto tappa a Caltanissetta a sostegno dei due candidati del centrodestra Michele Ricotta e Giovanna Candura ma ha parlato anche di precari e sanità

Redazione

28 Febbraio 2018 20:48

Puntiamo al voto della speranza, delle persone perbene che non si arrendono e che non diventano vittime della demagogia e della mistificazione. Non siamo più un’alternanza ma siamo l’alternativa. Abbiamo un programma chiaro e concreto. Al guasto della sinistra e alla nullità e all’incongruenza dei grillini, noi offriamo al popolo italiano un programma sano, concreto e costruttivo”. E’ quanto ha detto oggi il presidente della regione Nello Musumeci a Caltanissetta in vista delle elezioni del 4 marzo. Musumeci ha anche sostenuto la candidatura nella coalizione di centrodestra con “Fratelli d’Italia” di Giovanna Candura e Michele Ricotta, definendole “due persone perbene che sapranno rappresentare i legittimi interessi della Sicilia al parlamento nazionale”.A proposito invece della nomina dei vertici della sanità, il governatore ha affermato che la Regione ha “già deliberato le procedure preliminari. Sono convinto che entro aprile avremo i nuovi vertici sanitari in Sicilia”. Musumeci sta anche affrontando la questione precari. “Conosco bene il problema dei precari ma la soluzione non è dietro l’angolo e forse diventa sempre più difficile per condizioni finanziarie e normative però è un tema che abbiamo in assoluta evidenza assieme alle imprese che sono quelle che devono assumere i precari”.



