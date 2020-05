Attualita 57

Mussomeli, viabilità: pronti a partire diversi cantieri. Il sindaco: "Dopo mesi di attesa, arrivano i primi risultati"

Ieri mattina sono iniziati i lavori di indagine geognostica sulla Sp 38. Contestualmente sono pronti ad essere avviati i lavori di manutenzione anche di altre strade

Redazione

09 Maggio 2020 11:29

“Dopo tanti mesi di impegno e sacrifici, finalmente, dopo il DPCM del 26 aprile che dà il via libera ai cantieri edili, partono i primi interventi di manutenzione della viabilità provinciale”. E’ quanto scrive in una nota, il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. “Iniziati, infatti, ieri mattina i lavori di indagine geognostica relativi alla somma urgenza stanziata dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture per intervenire sulla frana contrada Rainieri al km 10 della S.P.38 Mussomeli-Caltanissetta. Mercoledì prossimo, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 la strada sarà chiusa al traffico. Sono iniziati, inoltre, i lavori di sistemazione della S.P. 37 Mussomeli - Serradifalco (salita Serradifalco) finanziati all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture con l'Accordo Quadro. Contestualmente, partiranno anche diversi altri interventi da parte del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta.In particolare:

1) Lavori di manutenzione tratto Cordovese - Valle;

2) Lavori di manutenzione tratto stradale S.P. 38 Mussomeli-Caltanissetta (Determina di aggiudicazione approvata il 10/02/2020) per circa 200 mila euro;

3) Lavori di manutenzione tratto stradale e barriere di sicurezza S.P. 23 Mussomeli-Bompensiere (Determina di aggiudicazione approvata il 10/02/2020);

4) Lavori di manutenzione tratto stradale e barriere di sicurezza S.P. 132 Bivio Valle-Sutera (Determina di aggiudicazione approvata il 10/02/2020);

5) Lavori di manutenzione tratto stradale S.P. 100 (Circonvallazione Sud C.da Mintina);

6) Lavori di manutenzione tratto stradale S.P. 244 (Via Salvatore Quasimodo - Tumarrano per 1 km);

7) Lavori di manutenzione tratto stradale S.P. 16 Mussomeli - Villalba (Interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro realizzato direttamente dall'Assessorato Regionale Infrastrutture). Inoltre, a breve (dopo i 35 giorni previsti dal codice degli appalti) si procederà alla consegna dei lavori della S.P. 16 Mussomeli - Acquaviva Platani.

Infine comunico che riprendono i lavori di manutenzione della S.P. San Giovanni Gemini - Mussomeli che era stata interrotta dopo appena 8 mesi dalla sua inaugurazione, partiti prima della emergenza COVID19. I lavori, commissionati dal Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento (ente proprietario della strada) la cui durata prevista è di 6 mesi circa, permetteranno la sistemazione delle frane che si erano verificate e la completa riapertura del tratto a beneficio di tutti coloro che dallo scorrimento veloce Agrigento - Palermo vogliono raggiungere Mussomeli.

Dunque, dopo tanto impegno, sacrifici, telefonate, viaggi da Caltanissetta e da Palermo, audizioni in commissione, manifestazioni popolari, la pressione positiva esercitata dalla nostra amministrazione in collaborazione e sinergia con le altre amministrazioni comunali del territorio ed in collaborazione e sinergia con i nuovi vertici del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ed Agrigento (enti proprietari delle strade sopra indicate) e con la Regione Siciliana ed in particolare l'Assessore Regionale Marco Falcone comincia a vedere luce”.



