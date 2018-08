Eventi 97

Mussomeli, torna l'Antica Fiera del Castello fra convegni, spettacoli e degustazione di prodotti locali

La manifestazione si terrà sabato e domenica ed è una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia

Redazione

30 Agosto 2018 17:48

Sabato 1 e Domenica 2 settembre 2018 si svolgerà a Mussomeli un evento fieristico di richiamo nel settore agricolo. La secolare manifestazione “Antica Fiera del Castello”, giunta quest’anno alla 106ª edizione (una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia) è un evento che si svolge nel Comune di Mussomeli con cadenza annuale. Essa avrà luogo lungo il viale del Castello, in concomitanza della la Festa della Madonna del castello e delle celebrazioni castellane, inserite, a ben ragione, tra le manifestazioni di grande richiamo turistico dall’ Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo. L’evento, oltre ad un convegno sulla selezione delle razze bovine ed ovi-caprine, prevede la predisposizione di strutture mobili in grado di ospitare una mostra zootecnica (con esposizione di razze ovi-caprine e bovine selezionate), un’esposizione e degustazione di prodotti agricoli tipici e di qualità. Non mancheranno anche momenti ricreativi e di spettacolo che avranno come tema il Medioevo e le vetuste memorie dell’antica civiltà contadina. La Fiera, anche quest’anno, sarà organizzata dall'Amministrazione Comunale di Mussomeli con la collaborazione della Pro Loco e delle principali organizzazioni di categoria agricole nella suggestiva zona del Castello e, considerato lo straordinario successo della scorsa edizione, si prevede un ulteriore giorno di svolgimento. Quindi dovrebbe aver luogo dall’uno al due settembre. Questa antica fiera, ad oggi, è certamente una delle più importanti fiere legate alla zootecnia del Vallone e dei territori limitrofi e, nel presente, scandisce il tempo di un territorio, avendo alle spalle una tradizione secolare: la sua prima edizione, difatti, risale al 1912. Manifestazioni di questo tipo nascono tradizionalmente come grandi mercati del bestiame, un’antica usanza molto diffusa nei nostri territori. E’ da sottolineare che tante di queste fiere hanno perso, nel tempo, la loro connotazione originaria e la loro identità, al punto da trasformarsi in una banale esposizione generica di mercatino rionale. Cuore tradizionale della manifestazione è stato finora la rassegna zootecnica, ma nei programmi ambiziosi di questo progetto avranno notevole importanza la fiera commerciale, gli Stand gastronomici, le aree espositive e gli eventi ricreativi. Diversi sono i motivi che ci spingono a trasformare la fiera zootecnica in una manifestazione Fieristica Settoriale: la fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese, - la fiera è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio comunale ed anche di quello provinciale; la fiera è occasione per l’integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale; la fiera valorizza le risorse endogene del territorio, promuovendone anche una fruizione turistica. La Fiera coinvolgerà i seguenti Settori: Settore Zootecnico: Si prevede l’esposizione delle principali e più importanti aziende zootecniche presenti nelle provincie di Caltanissetta, Agrigento, Enna e Palermo. Inoltre, è previsto, in programma la degustazione ad opera dei quattro consorzi dei formaggi DOP Siciliani e la degustazione di prodotti locali.

