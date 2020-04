Attualita 136

Mussomeli, si mette in moto la macchina della solidarietà. Tutto pronto per aiutare chi ha bisogno

Tutto pronto per la distribuzione dei fondi stanziati dal Governo per aiutare le famiglie più bisognose a fare la spesa

Redazione

03 Aprile 2020 21:00

In questi giorni si susseguono anche a Mussomeli le iniziative benefiche per cercare di dare respiro e sollievo a tutti coloro che in questa emergenza stanno vivendo momenti di particolare ansia, non solo sul piano sanitario ma anche sul piano sociale ed economico.Sul piano istituzionale sono state approntati i primi interventi, finalizzati a supportare quelle famiglie che a causa della emergenza coronavirus hanno perso il lavoro o hanno dovuto chiudere la loro attività o, ancora, non riescono più a sostenersi con quei lavori saltuari ed occasionali che consentivano loro di “sbarcare il lunario”. I provvedimenti messi in campo dalle Istituzioni, nazionali e regionali, per il comune di Mussomeli prevedono:

· € 89.800,17 assegnati dallo Stato, da distribuire a famiglie sottoforma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

· € 208.100,00 assegnati dalla Regione Siciliana, da distribuire a famiglie sottoforma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici;

Per prodotti alimentari si intende: cibo e bevande;

Per beni di prima necessità si intende: farmaci, articoli medicali e ortopedici; giornali e biglietti dei mezzi pubblici acquistabili in edicola; combustibile per uso domestico, in particolare per riscaldamento degli ambienti (gas, metano, gasolio, pellet, etc); carburante; articoli per l’igiene personale e per la casa; articoli per illuminazione e manutenzione della casa; articoli di telefonia e informatica.

Il comune di Mussomeli, ha approvato un primo stanziamento pari a € 20.000,00, con somme del proprio bilancio da utilizzare per l’assegnazione di piccoli contributi di natura economica nei confronti di quelle famiglie che necessitano di assistenza. Inoltre, con stessa delibera, ha istituito un conto corrente dedicato (IBAN - IT29V0103083380000001229739 Emergenza Coronavirus) per chi volesse fare donazioni per l’emergenza coronavirus e, nei prossimi giorni, partirà una campagna di raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato a dare sostegno economico alle famiglie del territorio. Da segnalare che si è attivata una vera e propria gara di solidarietà da parte di enti ed associazioni del territorio:

· Il Circolo Trabia ha provveduto ad una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione individuale in favore dell’Ospedale di Mussomeli, nelle more che le forniture - già acquistate dalla Regione Siciliana per il tramite della protezione civile regionale - vengano consegnate a tutti i presidi ospedalieri dell’isola, compreso il nostro.

Inoltre, l’Associazione Mussomeli Bene Comune ha messo a disposizione le risorse accantonate del proprio fondo, ammontanti a circa € 10.000,00, per l’assegnazione di piccoli contributi di natura economica nei confronti di quelle famiglie che necessitano di assistenza (pagamento visite mediche, bollette, rimborso spese viaggi per terapie, etc) e ciò, in coerenza con il proprio statuto sociale che prevede la realizzazione di iniziative di contrasto alla povertà.

Tante sono, infine, le telefonate ricevute da imprenditori mussomelesi e londinesi, istituzioni finanziarie locali e privati cittadini che si sono dichiarati pronti, senza alcun indugio, a dare il proprio contributo per sostenere coloro che, in questi drammatici momenti, si stanno trovando in condizioni di disagio sociale ed economico.



