Mussomeli saluta per l'ultima volta Rosalia e Monica: folla immensa ai funerali di madre e figlia

In migliaia oggi hanno preso parte ai funerali delle due donne, uccise da Michele Noto che poi a sua volta si è suicidato

Redazione

04 Febbraio 2020 18:16

Un’intera comunità ha preso parte oggi ai funerali di Rosalia Mifsud di 48 anni e di sua figlia di 27 anni, Monica Diliberto, uccise a Mussomeli dall’ex compagno di Rosalia, Michele Noto, il quale poi si è sparato un colpo in testa facendola finita. Ai funerali delle due donne, celebrati nella parrocchia di San Giovanni, hanno partecipato migliaia di persone. Una comunità ancora scossa per quanto è successo la settimana scorsa quando Michele, si è recato nell’abitazione di Rosalia, in via Santa Maria Annunziata e ha ucciso le due donne. Michele con tutta probabilità voleva convincere Rosalia, più grande di lui di oltre 20 anni, a tornare insieme, dopo che i due avevano avuto una relazione sentimentale. Ma la figlia di Rosalia, Monica, anche lei 27enne, coetanea di Michele, si opponeva alla relazione che sua mamma aveva intrecciato con un ragazzo più giovane di lei.

