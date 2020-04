Attualita 489

Joe Ricotta, l'imprenditore dal cuore d'oro: per un mese sosterrà 100 famiglie di Mussomeli con buoni spesa da 50 euro

Joe Ricotta, imprenditore di successo nel Regno Unito, originario di Acquaviva, è pronto a sostenere per 4 settimane alcune famiglie a basso reddito

Redazione

03 Aprile 2020 20:49

Un imprenditore di origini siciliane, Joe Ricotta, trasferitosi quando era ancora adolescente nel Regno Unito, insieme alla sua famiglia hanno dato disponibilità all'Amministrazione Comunale di Mussomeli, di sostenere, per 4 settimane, n°100 famiglie a basso reddito (con redditi mensili compresi tra € 500,00 e € 700,00), con figli minori a carico, attraverso la distribuzione di buoni alimentari di € 50,00 a settimana. Lo ha reso noto il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania.Ricotta, nato nel Regno Unito e poi trasferitosi ancora bimbo con la famiglia ad Acquaviva, paese natale dei genitori, Joe molto prematuramente decide di prendere in mano il proprio destino tornando da solo in Inghilterra all’età di quindici anni per lanciarsi nell’avventura della vita. Con successo crea dapprima un’impresa di trasporti poi si dedica al settore immobiliare e alla ristorazione senza mai dimenticare l’attaccamento alla Sicilia a tal punto da provare oggi a darle il suo contributo personale impegnandosi nello sviluppo del turismo.



Un imprenditore di origini siciliane, Joe Ricotta, trasferitosi quando era ancora adolescente nel Regno Unito, insieme alla sua famiglia hanno dato disponibilità all'Amministrazione Comunale di Mussomeli, di sostenere, per 4 settimane, n°100 famiglie a basso reddito (con redditi mensili compresi tra € 500,00 e € 700,00), con figli minori a carico, attraverso la distribuzione di buoni alimentari di € 50,00 a settimana. Lo ha reso noto il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania.Ricotta, nato nel Regno Unito e poi trasferitosi ancora bimbo con la famiglia ad Acquaviva, paese natale dei genitori, Joe molto prematuramente decide di prendere in mano il proprio destino tornando da solo in Inghilterra all’età di quindici anni per lanciarsi nell’avventura della vita. Con successo crea dapprima un’impresa di trasporti poi si dedica al settore immobiliare e alla ristorazione senza mai dimenticare l’attaccamento alla Sicilia a tal punto da provare oggi a darle il suo contributo personale impegnandosi nello sviluppo del turismo.



Mussomeli, si mette in moto la macchina della solidarietà. Tutto pronto per aiutare chi ha bisogno

News Successiva Cecilia, l'argentina che ha comprato casa a 1 euro a Mussomeli: "Voglio vivere qui"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare