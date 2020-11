Eventi 256

Mussomeli eletto il più bel borgo di Sicilia, la capitale del Vallone in un social contest ha incassato 5476 preferenze

Il piccolo comune del nisseno è entrato in competizione con altri paesi dell'isola e ha battuto il Comune di Sambuca di Sicilia

Redazione

03 Novembre 2020 20:48

Dopo 16 giorni di avvincenti votazioni è giunto al termine il partecipatissimo social contest organizzato da Custonaciweb e finalizzato all'assegnazione del titolo di “𝐈𝐥 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐛𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚”- edizione 2020. Ad aggiudicarsi il titolo è stato il nostro meraviglioso Comune di Mussomeli con 5476 voti. "Ringrazio - ha detto il sindaco Giuseppe Catania - i miei concittadini e tutti coloro che hanno votato a favore di Mussomeli, Ho assistito ad un coinvolgimento e ad una mobilitazione collettiva, davvero entusiasmante ed emozionante, da parte dei mussomelesi e di tutti coloro che amano la nostra Mussomeli. Siamo entrati in competizione con altri meravigliosi borghi siciliani ed in finale abbiamo vinto contro il bellissimo Comune di Sambuca di Sicilia (borgo più bello d'Italia). A tutti i comuni partecipanti al contest va il mio totale apprezzamento. Sono particolarmente contento dell'esito di questa votazione per due motivi: 1) perchè è comunque una bella azione di marketing che da visibilità al nostro comune, riconoscendone le eccellenze storiche artistico-storico e paesaggistiche; 2) perchè ha messo in risalto il senso di appartenenza dei mussomelesi che hanno partecipato con grande entusiasmo e passione"

