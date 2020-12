Attualita 344

Mussomeli, cittadella scolastica: dopo 20 anni di attesa realizzato l'impianto di illuminazione pubblica

L'illuminazione pubblica è stata realizzata in contrada Bumarro, nei pressi degli istituti Hodierna e Virgilio

Redazione

19 Dicembre 2020 20:14

Da questa sera a Mussomeli, anche la zona di contrada Bumarro, a ridosso della cittadella scolastica, sarà dotata di illuminazione pubblica.Dopo circa 20 anni di attesa, finalmente, anche i cittadini residenti in quella zona usufruiranno dell'illuminazione.

"Un ringraziamento all'ufficio tecnico e alla squadra manutenzione- afferma il sindaco Giuseppe Catania - ed in particolare ai nostri dipendenti Alfonso Piazza e a Michele Frangiamore. Questo lavoro pianificato dalla mia precedente amministrazione trova compimento con questa nuova in uno spirito di continuità amministrativa.

La realizzazione di questo impianto di illuminazione al LED consentirà di garantire la sicurezza dei nostri cittadini residenti e dei tanti studenti che frequentano gli istituti Hodierna e Virgilio di Mussomeli. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e la loro sicurezza".



Da questa sera a Mussomeli, anche la zona di contrada Bumarro, a ridosso della cittadella scolastica, sarà dotata di illuminazione pubblica.Dopo circa 20 anni di attesa, finalmente, anche i cittadini residenti in quella zona usufruiranno dell'illuminazione.

"Un ringraziamento all'ufficio tecnico e alla squadra manutenzione- afferma il sindaco Giuseppe Catania - ed in particolare ai nostri dipendenti Alfonso Piazza e a Michele Frangiamore. Questo lavoro pianificato dalla mia precedente amministrazione trova compimento con questa nuova in uno spirito di continuità amministrativa.

La realizzazione di questo impianto di illuminazione al LED consentirà di garantire la sicurezza dei nostri cittadini residenti e dei tanti studenti che frequentano gli istituti Hodierna e Virgilio di Mussomeli. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e la loro sicurezza".



News Successiva Mussomeli, compra terreno per demolire ecomostro che rovina il panorama: Misuraca "socio onorario" di Italia Nostra

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare