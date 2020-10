Politica 495

Mussomeli, Giuseppe Catania riconfermato sindaco: per lui quasi il 75 per cento dei voti

Mussomeli ha riposto nuovamente la sua fiducia sul sindaco uscente Giuseppe Catania

Redazione

05 Ottobre 2020 19:19

A Mussomeli Giuseppe Catania è stato riconfermato sindaco con il 74,79 per cento dei voti. Ha battuto il suo avversario Giuseppe Sorce che ha raggiunto il 25,21 per cento. Giuseppe Catania ha ottenuto 436 voti. Il suo avversario 147. E ovviamente, dopo la valanga di viti, a Mussomeli è iniziata la festa per il riconfermato Giuseppe Catania che si appresta a governare nuovamente la "Capitale del Vallone".

A Mussomeli Giuseppe Catania è stato riconfermato sindaco con il 74,79 per cento dei voti. Ha battuto il suo avversario Giuseppe Sorce che ha raggiunto il 25,21 per cento. Giuseppe Catania ha ottenuto 436 voti. Il suo avversario 147. E ovviamente, dopo la valanga di viti, a Mussomeli è iniziata la festa per il riconfermato Giuseppe Catania che si appresta a governare nuovamente la "Capitale del Vallone".

News Successiva A Mussomeli sarà realizzato un impianto fotovoltaico da 5 milioni di euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare