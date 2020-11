Attualita 114

Attivato a Mussomeli www.portamelo.it: ecco le attività commerciali che effettuano servizio a domicilio

Il portale è stato attivato per aiutare chi resta a casa e sostenere le attività locali in questo periodo di emergenza nazionale. Il servizio è gratuito per tutte le attività

Redazione

24 Novembre 2020 20:50

Da oggi è attivo per il Comune di Mussomeli il portale www.portamelo.it all’interno del quale è possibile trovare l'elenco delle attività commerciali che effettuano servizio a domicilio, per aiutare chi resta a casa e sostenere le attività locali in questo periodo di emergenza nazionale. Il servizio è assolutamente gratuito per tutte le attività commerciali e produttive di Mussomeli che vorranno iscriversi al portale. Il portale è www.portamelo.it e la Tapecode ha messo gratuitamente a disposizione del Comune di Mussomeli questo sistema, offrendo uno spazio dedicato con l’obiettivo di aiutare le attività del territorio a ridurre ulteriormente gli spostamenti. Al link https://www.portamelo.it/esercenti/mussomeli/ è disponibile l’elenco delle attività commerciali che ad oggi garantiscono la consegna a domicilio. Mentre al link https://portamelo.it/private/register/ tutte le attività commerciali di Mussomeli potranno registrarsi per essere inserite nell’elenco destinato a crescere di giorno in giorno. Grazie, infatti, alla collaborazione e alla professionalità di giovani professionisti che hanno creato la start up che ha realizzato il portale Portamelo.it, da oggi anche i cittadini mussomelesi possono consultare in ogni momento la lista delle attività che offrono servizio a domicilio. Allo stesso modo tante piccole realtà commerciali cittadine, possono registrarsi gratuitamente sul portale per offrire i propri prodotti e servizi alla cittadinanza. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Catania

