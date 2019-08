Eventi 70

Mussomeli, al via l'Antica Fiera del Castello: in mostra animali, mezzi agricoli e prodotti tipici del territorio

Si tratta della 107esima edizione. Si terrà da domani, sabato 31 agosto al 2 settembre in concomitanza con la festa della Madonna del castello

Redazione

30 Agosto 2019 16:41

Al via la secolare manifestazione culturale “Antica Fiera del Castello”, giunta quest’anno alla 107ª edizione (una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia) è un evento che si svolge nel Comune di Mussomeli con cadenza annuale. Essa ha luogo nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre, lungo il viale del Castello, in concomitanza della Festa della Madonna del castello e delle celebrazioni castellane, inserite, a ben ragione, tra le manifestazioni di grande richiamo turistico dall’ Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo con Decreto del 10 febbraio 2016.Diversi sono i motivi che ci spingono a trasformare la fiera zootecnica in una manifestazione Fieristica Settoriale:

- la fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese,

- la fiera è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio

comunale ed anche di quello provinciale;

- la fiera è occasione per l’integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale,

- la fiera valorizza le risorse endogene del territorio, promuovendone anche una fruizione turistica.

La Fiera coinvolgerà i seguenti Settori:

• SETTORE ZOOTECNICO:

Si prevede l’esposizione delle principali e più importanti aziende zootecniche presenti nelle provincie di Caltanissetta, Agrigento, Enna e Palermo.

Inoltre, è previsto, in programma la degustazione ad opera dei quattro consorzi dei formaggi DOP Siciliani.

• SETTORE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE:

Si prevede l’esposizione delle principali e più importanti concessionari rivenditrici di macchine ed attrezzature agricole, macchine ed impianti per l’industria agroalimentare, prodotti alimentari e bevande, zootecnia, coltivazione di piante e relativi macchinari per la trasformazione e lo stoccaggio, innovazioni nell’agro-industria, efficienza energetica in agricoltura, irrigazione, macchine e materiali per l’imballaggio.

• SETTORE AGRO-ALIMENTARE (Prodotti a Km 0):

Si prevede l’esposizione delle eccellenze agro-alimentari presenti nel vallone. Prodotti sani e genuini in tema con la Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell'umanità.

Un progetto ambizioso che si propone di valorizzare e promuovere la memoria, le eccellenze e l’economia del nostro entroterra e l’immagine di questa straordinaria isola fucina di storia e di cultura.

Tante degustazioni (pecora cotta, formaggi DOP siciliani, olio extravergine, pane con grani antichi, ricotta e tuma), visite ed esposizioni utili a trascorrere momenti di genuina ruralità. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Catania.



