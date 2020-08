Attualita 141

Mussomeli, al via il terzo ciclo di interventi di derattizzazione: ecco le zone interessate

Il sindaco Giuseppe Catania comunica che ieri sono iniziati gli interventi di derattizzazione in tutto il centro urbano

04 Agosto 2020

Dopo aver svolto il primo e secondo ciclo di interventi di derattizzazione in tutto il centro urbano effettuato nei mesi precedenti e facendo tesoro delle ulteriori segnalazioni pervenutemi da parte di alcuni residenti, il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, comunica che ieri ha avuto inizio un terzo ciclo di interventi di derattizzazione in tutto il territorio.. Il programma di questo secondo ciclo di interventi che riguarderà caditoia, tombini e case dirute sarà il seguente: - Via E. Mattei e zone limitrofe; - Viale Europa e zone limitrofe; - Via Concetto Marchesi e zone limitrofe; - Via Palermo e zone limitrofe; - Quartiere Madrice e zone limitrofe; - Quartiere Maria SS. dei Miracoli e zone limitrofe; - Quartiere San Giovanni e zone limitrofe; - Quartiere Santa Maria del Gesù e zone limitrofe; - Quartiere San Enrico e zone limitrofe; - Via L. Da Vinci, Zona Istituti e Plessi Scolastici, Cimitero e zone limitrofe; - Quartiere Maria del Carmelo e zone limitrofe; - Viale Olimpia, Campo Sportivo e zone limitrofe; - Viale Castello, Castello Manfredonico e zone limitrofe; - Zona Madonna SS. delle Vanelle e aree interne ai plessi scolastici di competenza comunale; Tale programmazione potrà essere modificata in relazione alle condizioni climatiche. Si prega in queste giornate, dunque, di fare attenzione ai propri animali domestici al fine di evitare che possano ingerire le esche per i ratti. Il Sindaco (Gius



