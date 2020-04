Politica 63

Mussomeli, al via i lavori per la Sp 38. Mancuso (Fi): "Il lavoro di squadra paga sempre"

Con lo stanziamento di 298 mila euro si potrà procedere ad un intervento di protezione civile a salvaguardia dell’incolumità cittadina

Redazione

27 Aprile 2020 20:47

Con due note del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, in seno all’Assessorato alle Infrastrutture, sono state concesse le autorizzazione per l’esecuzione di due importanti opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio nisseno.La prima riguarda l’intervento urgente per l’eliminazione del pericolo del versante a monte del lungomare tratto antistante il porto rifugio nel comune di Gela, per un importo pari a € 110.000,00.

La seconda autorizzazione mira alla messa in sicurezza della S.P. 38 in Contrada Ranieri a Mussomeli. Con lo stanziamento di € 298.199,39 si potrà procedere ad un intervento di protezione civile a salvaguardia dell’incolumità cittadina.

“Grazie all’ottimo lavoro di squadra, in sinergia con l’Assessore Falcone è stato possibile raggiungere tale importante risultato: due opere infrastrutturali per il nostro territorio, la cui messa è di fondamentale importanza per la pubblica e privata incolumità, specie con l’arrivo dell’estate”. Così commenta il deputato di Forza Italia all’Ars, on Michele Mancuso, a seguito del rilascio delle autorizzazioni.



