Mussomeli - Villalba, al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada

Nei prossimi giorni saranno avviati altri lavori anche in altre strade della viabilità provinciale i cui cantieri sono già stati consegnati

Redazione

12 Maggio 2020 11:01

Dopo il DPCM del 26 aprile che da il via libera ai cantieri edili, sono partiti i primi interventi di manutenzione della viabilità provinciale. Ieri sono stati consegnati i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di consolidamento delle frane ai kkmm 9+700, 17+100, 34+500 per messa in sicurezza della S.P. 16 Mussomeli - Villalba. I lavori sono finanziati dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture con l'Accordo Quadro."Ringrazio il Presidente Musumeci, l'Assessore Marco Falcone ed il commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Duilio Alongi - afferma il sindaco Giuseppe Catania - per aver ascoltato il grido di allarme lanciato dalle amministrazioni del vallone e per l'attenzione che finalmente si sta dedicando anche a questa parte interna della Sicilia, la cui viabilità è rimasta per tanti anni al palo. Nei prossimi giorni e settimane prenderanno il via i lavori anche in altre strade provinciali i cui cantieri sono stati già consegnati o sono di prossima consegna".





