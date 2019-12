Eventi 65

"Musiche e parole dal mondo", atmosfere natalizie al villaggio Unrra Casas e al Testasecca di Caltanissetta

Domani, giovedì 12 dicembre, musiche natalizie con la banda musicale "Salvatore Albicocco" alle 19 e alle 20

Redazione

11 Dicembre 2019 21:24

Atmosfere natalizie con le musiche della Banda Musicale Salvatore

Albicocco domani Giovedì 12 Dicembre alle ore 19 per le viuzze del

Villaggio Unrra Casas e alle ore 20 all'Istituto Testasecca alla casa di

riposo Nonni Felici 4.0.

Ad organizzare l'iniziativa dal titolo "Musiche e parole dal mondo", la

Banda Salvatore Albicocco con la collaborazione della cooperativa

sociale Etnos, con il patrocinio del Ministero dell'Interno nell'ambito

del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari di protezione

Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati) e del Libero

Consorzio di Comuni di Caltanissetta, con il coinvolgimento di "Casa

Nostra", il Centro di Accoglienza Siproimi-Sprar per minori non

accompagnati, di Raggi d'Isole, del centro diurno per diversamente abili

della cooperativa Etnos, e della casa di riposo Nonni Felici

dell'Istituto Testasecca.

La banda inizierà la sua esibizione al Centro Servizi della Cooperativa

Sociale Etnos in Via Aci al Villaggio Unrra Casas, dove saranno presenti

i ragazzi di "Casa Nostra",il Centro di Accoglienza per minori non

accompagnati, ed i ragazzi di Raggi d'Isole, il centro il diurno per

diversamente abili.

La banda ad iniziare dalle ore 19 diffonderà le musiche natalizie per

le viuzze del villaggio, per poi scendere verso il Viale della Regione e

arrivare alle ore 20 all'Istituto Testasecca alla Casa di Riposo Nonni

felici 4.0, per un concerto per gli ospiti della casa di riposo!





