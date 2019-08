Eventi 353

Musica nei giovedì di mezza estate, al via a Caltanissetta i concerti nell'Atrio della biblioteca Scarabelli

L'iniziativa è a cura dell'istituto superiore di studi musicali "V. Bellini". Domani appuntamento con il percussionista Federico Spoto

Redazione

21 Agosto 2019 16:50

Con il concerto “ I colori delle percussioni “ avrà inizio il ciclo dei concerti nell’ Atrio l'edizione 2019 - “In Concerto nei giovedì di mezza estate”-, promossi dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caltanissetta che si terranno dal 22 Agosto al 19 Settembre presso l'Atrio della biblioteca “Scarabelli”.Ad esibirsi con la marimba, tamburo e tom tom - il Percussionista Federico Spoto, studente, presso il “ Bellini,” del Corso Accademico di Strumenti a percussioni affidato al M° Claudio Scolari , grazie al quale coltiva un interesse sempre maggiore verso tutti gli strumenti a percussioni.

Ha partecipato a numerose masterclasses tenute da maestri Carmelo Giuliano Gullotto e Stefano Cantarelli percussionisti rispettivamente percussionista tastierista ed ex timpanista dell'orchestra sinfonica nazionale della Rai con sede a Torino.

Ha tenuto concerti da solista ed in formazione riscuotendo consensi di pubblico e di critica.

Questo il calendario dei prossimi concerti: Recital del chitarrista Luca Blanco (29 agosto), “ Le voci del Bellini in omaggio a Bellini”, a cura degli studenti del Corso di Canto del soprano Letizia Colajanni che eseguiranno arie da camera e arie d’opera dell’immortale “cigno” di Catania (5 settembre), “ Bellini Clarinett Quartett (12 settembre), Recital del fisarmonicista Gianni Amore (19 settembre). L' ingresso è libero.

“Un ringraziamento particolare – dice il Direttore dell'I.S.S.M. “Bellini” M.° Angelo Licalsi – va all’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco Dr. Roberto Gambino e all'assessore alla cultura Dr. Marcello Franciamone, e inoltre, al presidente della Pro Loco geom. Giuseppe D’Antona, che attraverso una stretta collaborazione ci permette di organizzare queste manifestazioni, dando così l’opportunità ai nostri studenti di potersi esibire in idonei spazi.”



