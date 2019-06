Eventi 190

Museo in fermento ed Equomondo: iniziative a Caltanissetta nell'ambito dei progetti Sprar

I protagonisti saranno i ragazzi ospiti dello Sprar Comunità per minori stranieri non accompagnati "Casa Nostra£ gestita a dalla Cooperativa Sociale ETNOS

Redazione

19 Giugno 2019 13:31

Domani pomeriggio 20 Giugno, presso il Palazzo Moncada di Caltanissetta, l’Associazione Culturale Creative Spaces organizza nel territorio cittadino nisseno una nuova, pregevole iniziativa dal titolo “Museo in Fermento”.L’evento, che avrà inizio alle ore 18.00, prevede attività di caffè letterario, live music, degustazione e visita guidata presso il Museo che ha sede a Palazzo Moncada; per informazioni sull’iniziativa e sull’Associazione è possibile contattare Creative Spaces a Caltanissetta in Viale Trieste n.148, oppure contattare il recapito telefonico 327.5396202 (o WhatsApp al numero 389.0259881) .

Sempre domani a Caltanissetta, in Via Michele Amari n.3 alle ore 20:30, si terrà la terza edizione di “EquoMondo”, un’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Sociale ETNOS e da “Equamente – Bottega del Mondo”.

L’incontro, organizzato nell’ambito dei progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) finanziati dal Ministero dell’Interno e dall’ANCI, è realizzato con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e del Coro Gosper “Seeds of faith”.

I protagonisti saranno i ragazzi ospiti dello SPRAR Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati “Casa Nostra” gestita a dalla Cooperativa Sociale ETNOS che, per l’occasione e in diversi ambiti artistici, intratterranno gli intervenuti con cibo, parole, musica ed emozioni per un viaggio tra sapori e colori dal mondo e racconti della loro Africa.



Domani pomeriggio 20 Giugno, presso il Palazzo Moncada di Caltanissetta, l’Associazione Culturale Creative Spaces organizza nel territorio cittadino nisseno una nuova, pregevole iniziativa dal titolo “Museo in Fermento”.L’evento, che avrà inizio alle ore 18.00, prevede attività di caffè letterario, live music, degustazione e visita guidata presso il Museo che ha sede a Palazzo Moncada; per informazioni sull’iniziativa e sull’Associazione è possibile contattare Creative Spaces a Caltanissetta in Viale Trieste n.148, oppure contattare il recapito telefonico 327.5396202 (o WhatsApp al numero 389.0259881) .

Sempre domani a Caltanissetta, in Via Michele Amari n.3 alle ore 20:30, si terrà la terza edizione di “EquoMondo”, un’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Sociale ETNOS e da “Equamente – Bottega del Mondo”.

L’incontro, organizzato nell’ambito dei progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) finanziati dal Ministero dell’Interno e dall’ANCI, è realizzato con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e del Coro Gosper “Seeds of faith”.

I protagonisti saranno i ragazzi ospiti dello SPRAR Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati “Casa Nostra” gestita a dalla Cooperativa Sociale ETNOS che, per l’occasione e in diversi ambiti artistici, intratterranno gli intervenuti con cibo, parole, musica ed emozioni per un viaggio tra sapori e colori dal mondo e racconti della loro Africa.



News Successiva Associazione culturale "Aldo Moro", convegno in occasione del quarantennale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews